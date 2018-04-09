"Евпатория" разгромила "ТСК-Таврию" в 20-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. "Евпатория" выиграла у симферопольской "ТСК-Таврии" со счетом 4:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Крыма по футболу.

Голы у гостей на счету Длявера Нуридинова (16-я минута), Николая Хомича (20), Вадима Автаева (44) и Евгения Харченко (83). У хозяев мяч забил Гоги Шония (56).

В остальных матчах тура керченский "Океан" сыграл на своем поле вничью 1:1 с "Кафой" из Феодосии, "Кызылташ" из Бахчисарая выиграл на выезде у ялтинского "Рубина" (2:0), "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района сыграла вничью с "Севастополем" - 1:1.

Лидером первенства является "Евпатория", в ее активе 48 очков, далее следуют "Севастополь" (46), "ТСК-Таврия" (40), "Крымтеплица" (34), "Кызылташ" (21), "Океан" (21), "Рубин" (8), "Кафа" (7).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь".