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ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Спорт
9 апреля, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 104:90

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ТАСС, 9 апреля. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над "Нижним Новгородом" со счетом 104:90 в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком стал защитник армейцев Нандо Де Коло, в его активе 21 очко. Для ЦСКА эта победа стала девятой подряд в Единой лиге ВТБ.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает занимать первое место, одержав 19 побед в 21 матче, "Нижний Новгород" с семью победами в 19 играх идет восьмым. На второй позиции расположился казанский УНИКС, на третьей - петербургский "Зенит".

В следующем матче ЦСКА 11 апреля в гостях сыграет с таллинским "Калевом", "Нижний Новгород" 15 апреля примет красноярский "Енисей".

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