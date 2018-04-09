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Россиянка Кашлинская победила словенку Унук во втором туре ЧЕ по шахматам

Спорт
9 апреля, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Валентина Гунина сыграла вничью с украинкой Юлией Осмак

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Алина Кашлинская

Алина Кашлинская

© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ТАСС, 9 апреля. Россиянка Алина Кашлинская черными фигурами победила словенку Лауру Унук в партии второго тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словакии.

В других партиях украинка Мария Музычук, которая имеет наивысший рейтинг среди всех участниц турнира (2540), победила азербайджанку Ульвию Фаталиеву, действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе - азербайджанку Зейнаб Мамедьярову. Россиянка Валентина Гунина, имеющая наивысший рейтинг среди россиянок (2507), сыграла вничью с украинкой Юлией Осмак.

После двух туров по два очка набрали 13 шахматисток, в том числе Музычук, Дзагнидзе и Кашлинская.

Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.

Чемпионат Европы в Словакии завершится 20 апреля.

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