Россиянка Кашлинская победила словенку Унук во втором туре ЧЕ по шахматам

ТАСС, 9 апреля. Россиянка Алина Кашлинская черными фигурами победила словенку Лауру Унук в партии второго тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словакии.

В других партиях украинка Мария Музычук, которая имеет наивысший рейтинг среди всех участниц турнира (2540), победила азербайджанку Ульвию Фаталиеву, действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе - азербайджанку Зейнаб Мамедьярову. Россиянка Валентина Гунина, имеющая наивысший рейтинг среди россиянок (2507), сыграла вничью с украинкой Юлией Осмак.

После двух туров по два очка набрали 13 шахматисток, в том числе Музычук, Дзагнидзе и Кашлинская.

Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.

Чемпионат Европы в Словакии завершится 20 апреля.