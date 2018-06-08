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Российские футболистки проиграли англичанкам в матче отбора ЧМ-2019

Спорт
8 июня, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу англичанок

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу проиграла команде Англии со счетом 1:3 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Встреча прошла в Москве на стадионе "Сапсан-Арена".

В составе россиянок забитым мячом отметилась Елена Данилова (31-я минута). В составе английской команды отличились Никита Паррис (22) и Джилл Скотт (27, 36).

В турнирной таблице российская сборная занимает в группе 1 третье место с семью очками в пяти матчах, англичанки лидируют с 16 очками после шести игр. На второй строчке с 14 очками расположилась команда Уэльса, также имея в активе шесть матчей. В финальную часть женского чемпионата мира выйдут победители семи отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места.

В следующем матче сборная России 12 июня в гостях сыграет с командой Уэльса. Следующим соперником сборной Англии также будут представительницы Уэльса, встреча пройдет 31 августа.

Чемпионат мира пройдет во Франции с 1 по 30 июня 2019 года.

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