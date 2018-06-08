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ФК "Тоттенхэм" продлил контракт с Кейном до 2024 года

Спорт
8 июня, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В прошедшем сезоне он провел в составе команды 48 матчей в различных турнирах, забил 41 мяч и отметился пятью результативными передачами

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ТАСС, 8 июня. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" продлил контракт с нападающим Гарри Кейном. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение с форвардом рассчитано до 2024 года.

Кейн является игроком "Тоттенхэма" с 2011 года. В прошедшем сезоне он провел в составе команды 48 матчей в различных турнирах, забил 41 мяч и отметился пятью результативными передачами.

В составе сборной Англии Кейн выступит на чемпионате мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира сборная Англии сыграет в Волгограде с командой Туниса (18 июня), в Нижнем Новгороде - с командой Панамы (24 июня) и в Калининграде - с командой Бельгии (28 июня).

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