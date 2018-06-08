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Кравцов уверен в тесном сотрудничестве с главой Международного союза конькобежцев Дейкемой

Спорт
8 июня, 21:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В пятницу в испанской Севилье завершил свою работу очередной конгресс ISU, в ходе которого Дейкема был переизбран на пост главы организации

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Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация конькобежного спорта России (ФКСР) продолжит тесное сотрудничество с президентом Международного союза конькобежцев (ISU) Яном Дейкемой. Об этом ТАСС заявил глава ФКСР Алексей Кравцов.

В пятницу в испанской Севилье завершил свою работу очередной конгресс ISU, в ходе которого Дейкема был переизбран на пост главы организации.

"У нас сложились нормальные рабочие отношения, думаю, рассчитываю на тесное сотрудничество и в дальнейшем. Международный союз конькобежцев всегда занимает взвешенную, трезвую позицию, не делает скоропалительных шагов. Это проявилось во время серии допинговых скандалов, когда наших спортсменов обвиняли, но ISU дождался реальных результатов и не применял никаких санкций до появления окончательных ответов по всем вопросам. Как показало время, ISU был прав, наши спортсмены были оправданы", - заявил Кравцов.

Также на конгрессе на пост председателя технического комитета ISU по конькобежному спорту был переизбран Александр Кибалко. "Мы рады, что Александр сохранил свой пост в техническом комитете по конькобежному спорту, это важная позиция", - отметил собеседник агентства.

По решению конгресса ISU, с сезона-2020/21 вместо трех чемпионатов мира будет проводиться только один. "Я считаю, что это правильное решение, которое повысит значимость турнира. Три чемпионата мира утяжеляли календарь, терялся престиж, потому что спортсмены выбирали, на каких соревнованиях им выступать. Так будет правильно", - заключил Кравцов.

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