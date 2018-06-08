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Соглашение о создании женского волейбольного клуба "Локомотив" подписано в Калининграде

Спорт
8 июня, 22:23 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 8, июня. /ТАСС

Впервые о создании женского клуба "Локомотив" в Калининграде было заявлено в апреле 2018 года

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КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Калининградской области и волейбольный клуб "Локомотив - Калининградская область" подписали соглашение о создании в области женского волейбольного клуба. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства - министр спорта области Наталья Ищенко и генеральный директор автономной некоммерческой организацией "Волейбольный клуб Локомотив - Калининградская область" Александр Косырьков, об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Состав сформирован - тренерский штаб возглавил уроженец Славска, экс-тренер сборной России Андрей Воронков, а одной из "звезд" станет воспитанница калининградской профильной спортивной школы, экс-игрок сборной страны и швейцарского "Волеро" Екатерина Орлова", - говорится в сообщении. Выступление в суперлиге "Локомотив - Калининградская область" начнет ближайшей осенью.

"Задачи на сезон будут сформированы ближе к началу чемпионата, но уже ясно, что мы хотим привлечь на трибуны максимальное количество калининградских любителей волейбола. Планируем уже в этом году провести здесь второй этап Кубка России", - сказал Косырьков.

Ищенко отметила популярность волейбола в области, добавив, что Калининград располагает лучшим в стране специализированным спорткомплексом для соревнований и тренировок. "Бренд "Локомотив - Калининградская область" привлечет дополнительное внимание к занятиям и волейболом, и физической культурой в целом. Планируется, что в составе молодежной команды при клубе будет задействован большой процент воспитанниц калининградских спортивных школ", - сказала она.

Впервые о создании женского клуба "Локомотив" в Калининграде было заявлено в апреле 2018 года на брифинге с участием губернатора области Антона Алиханова, президента Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко и генерального директора мужского волейбольного клуба "Локомотив-Новосибирск" Романа Станиславова.

По популярности и количеству занимающихся волейбол в Калининградской области занимает второе место после футбола. В 2017 году данным видом спорта занималось более 16,5 тысяч человек. В детско-юношеских спортивных школах области открыты и функционируют 17 отделений по волейболу, учебные занятия с детьми проводят 52 тренера.

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