Тренер: российские футболистки не смогли побороть волнение в матче с англичанками

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Футболистки сборной России ощущали поддержку болельщиков в матче с командой Англии, но испытывали сильное волнение, играя на домашнем стадионе. Такое мнение на пресс-конференции высказала главный тренер российской сборной Елена Фомина.

Сборная России в пятницу уступила англичанкам со счетом 1:3 в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2019 года. Встреча прошла в Москве на "Сапсан-Арене".

"Конечно, самый важный момент в том, что мы проигрываем единоборства один в один, к тому же даем сделать передачу с фланга. Сегодня мы строили свою игру через центральную зону, чтобы проходило как можно меньше проникающих передач, и это действительно практически получалось, но нам все-таки забили. Девчонки переживают, играя дома, в наших стенах, поддержка на трибунах все-таки большая. Здесь, скорее, волнение увеличивается по сравнению с матчами на выезде, думаю, кто-то из наших игроков, конечно, не справился с эмоциями", - сказала Фомина.

На матче присутствовали высокопоставленные лица из Российского футбольного союза (РФС) и Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. "Мы понимаем значимость матча и были готовы к приезду гостей, но думаю, что больше сказалась атмосфера своих стен, это волнение, тем более очень хотелось реабилитироваться [после поражения от англичанок в гостевом матче со счетом 0:6]", - сказала Фомина. "Следующий наш соперник - сборная Уэльса - все матчи отыграл на ноль, это очень организованная команда, умеет обороняться. Свои моменты они ищут в быстрых атаках, и нам будет сложно, с такой обороной сложно справиться даже лидеру нашей группы [сборной Англии], который сыграл с Уэльсом со счетом 0:0", - добавила она.

Единственный гол в составе россиянок забила 30-летняя нападающая Елена Данилова, которую главный тренер сборной Англии Фил Невилл назвал лучшим игроком матча в российской команде. "Действительно, как ветеран команды она сегодня была лидером и, имея один момент, его реализовала. Однако создавала его вся команда, поэтому сложно говорить, что Елена лучший игрок сегодня. Мы проиграли - 1:3, но она молодец, что смогла реализовать свой момент и сохранить концентрацию", - заключила Фомина.

Сборная России занимает третье место в группе, набрав семь очков после пяти матчей, англичанки с 16 очками после шести игр возглавляют группу, на два балла опережая команду Уэльса, также сыгравшую шесть матчей. Следующую игру отборочного цикла российская команда проведет на выезде против сборной Уэльса 12 июня. В финальную часть женского чемпионата мира, который пройдет во Франции с 1 по 30 июня 2019 года, выйдут победители семи отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места.