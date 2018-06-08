Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: российские футболистки не смогли побороть волнение в матче с англичанками

Спорт
8 июня, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Сборная России в пятницу уступила англичанкам со счетом 1:3 в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Футболистки сборной России ощущали поддержку болельщиков в матче с командой Англии, но испытывали сильное волнение, играя на домашнем стадионе. Такое мнение на пресс-конференции высказала главный тренер российской сборной Елена Фомина.

Сборная России в пятницу уступила англичанкам со счетом 1:3 в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2019 года. Встреча прошла в Москве на "Сапсан-Арене".

"Конечно, самый важный момент в том, что мы проигрываем единоборства один в один, к тому же даем сделать передачу с фланга. Сегодня мы строили свою игру через центральную зону, чтобы проходило как можно меньше проникающих передач, и это действительно практически получалось, но нам все-таки забили. Девчонки переживают, играя дома, в наших стенах, поддержка на трибунах все-таки большая. Здесь, скорее, волнение увеличивается по сравнению с матчами на выезде, думаю, кто-то из наших игроков, конечно, не справился с эмоциями", - сказала Фомина.

На матче присутствовали высокопоставленные лица из Российского футбольного союза (РФС) и Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. "Мы понимаем значимость матча и были готовы к приезду гостей, но думаю, что больше сказалась атмосфера своих стен, это волнение, тем более очень хотелось реабилитироваться [после поражения от англичанок в гостевом матче со счетом 0:6]", - сказала Фомина. "Следующий наш соперник - сборная Уэльса - все матчи отыграл на ноль, это очень организованная команда, умеет обороняться. Свои моменты они ищут в быстрых атаках, и нам будет сложно, с такой обороной сложно справиться даже лидеру нашей группы [сборной Англии], который сыграл с Уэльсом со счетом 0:0", - добавила она.

Единственный гол в составе россиянок забила 30-летняя нападающая Елена Данилова, которую главный тренер сборной Англии Фил Невилл назвал лучшим игроком матча в российской команде. "Действительно, как ветеран команды она сегодня была лидером и, имея один момент, его реализовала. Однако создавала его вся команда, поэтому сложно говорить, что Елена лучший игрок сегодня. Мы проиграли - 1:3, но она молодец, что смогла реализовать свой момент и сохранить концентрацию", - заключила Фомина.

Сборная России занимает третье место в группе, набрав семь очков после пяти матчей, англичанки с 16 очками после шести игр возглавляют группу, на два балла опережая команду Уэльса, также сыгравшую шесть матчей. Следующую игру отборочного цикла российская команда проведет на выезде против сборной Уэльса 12 июня. В финальную часть женского чемпионата мира, который пройдет во Франции с 1 по 30 июня 2019 года, выйдут победители семи отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Генконсульство РФ в Анталье сообщило о гибели двух российских туристов в Турции
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости