Российские гандболисты проиграли чехам в первом стыковом матче за выход на ЧМ

ТАСС, 8 июня. Сборная России по гандболу проиграла команде Чехии со счетом 26:27 в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2019 года. Встреча прошла в Пльзене.

Сборная России выиграла свою отборочную группу, одержав победы во всех шести встречах, что позволило ей выйти в стыковые матчи. Чехи попали в стыковые матчи как участники чемпионата Европы, до сих пор не получившие путевку на мировое первенство

Ответный матч пройдет в Перми 12 июня.

Чемпионат мира пройдет в Германии и Дании с 9 по 27 января 2019 года. На турнире, помимо хозяев, выступят чемпион мира сборная Франции, чемпион Европы команда Испании, а также сборные Анголы, Египта, Туниса, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Японии. Осталось разыграть еще 12 путевок на соревнования.