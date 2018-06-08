Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иванов: Единая лига ВТБ поступила правильно, пригласив на "Финал четырех" судей Евролиги

Спорт
8 июня, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Почетный президент резюмировал полуфинальные матчи турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Иванов

Сергей Иванов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Единая лига ВТБ сделала правильный шаг, пригласив на игры "Финала четырех" судей, обслуживающих матчи Евролиги. Такое мнение журналистам высказал почетный президент турнира Сергей Иванов.

В пятницу прошли полуфинальные матчи "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. В первой игре московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский "Зенит" (84:67), а во второй подмосковные "Химки" оказались сильнее казанского УНИКСа (76:71). Встречи "Финала четырех" проходят в Москве.

"ЦСКА свой матч сегодня выиграл за явным преимуществом, - сказал Иванов. - Играл он не блестяще, но класс оказался выше. Во втором матче на кону стояла Евролига, престиж и огромные деньги - миллиард рублей. И матч был очень напряженным, "Химки" оказались чуток сильнее".

"По судейству - ни одного намека на судейскую ошибку не было. Лига ВТБ поступила правильно, назначив на "Финал четырех" лучших судей Евролиги", - добавил Иванов.

Финал и матч за третье место Единой лиги ВТБ пройдут в воскресенье.

Смотрите также

ЦСКА стал первым финалистом баскетбольной Единой лиги ВТБ

"Химки" вышли в финал Единой лиги ВТБ и в следующем сезоне сыграют в Евролиге

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Иванов, Сергей Борисович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
2
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
5
Мария Шарапова осталась без реванша
6
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
7
Генконсульство РФ в Анталье сообщило о гибели двух российских туристов в Турции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости