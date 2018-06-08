Иванов: Единая лига ВТБ поступила правильно, пригласив на "Финал четырех" судей Евролиги

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Единая лига ВТБ сделала правильный шаг, пригласив на игры "Финала четырех" судей, обслуживающих матчи Евролиги. Такое мнение журналистам высказал почетный президент турнира Сергей Иванов.

В пятницу прошли полуфинальные матчи "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. В первой игре московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский "Зенит" (84:67), а во второй подмосковные "Химки" оказались сильнее казанского УНИКСа (76:71). Встречи "Финала четырех" проходят в Москве.

"ЦСКА свой матч сегодня выиграл за явным преимуществом, - сказал Иванов. - Играл он не блестяще, но класс оказался выше. Во втором матче на кону стояла Евролига, престиж и огромные деньги - миллиард рублей. И матч был очень напряженным, "Химки" оказались чуток сильнее".

"По судейству - ни одного намека на судейскую ошибку не было. Лига ВТБ поступила правильно, назначив на "Финал четырех" лучших судей Евролиги", - добавил Иванов.

Финал и матч за третье место Единой лиги ВТБ пройдут в воскресенье.