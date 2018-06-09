Чемпионский парад "Вашингтона" по случаю победы в Кубке Стэнли пройдет 12 июня

ТАСС, 8 июня. Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", завоевавшего Кубок Стэнли, состоится 12 июня. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В ночь на пятницу "Вашингтон", в составе которого выступают российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов, одержал победу над "Вегасом" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. "Вашингтон" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1 и впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

Парад стартует в 11 часов утра по местному времени в центре столицы США, принять в нем участие может любой желающий.

Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф Национальной хоккейной лиги с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф - 32 очка (12 шайб + 20 голевых передач) в 24 матчах.