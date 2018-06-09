Женская сборная России по баскетболу 3x3 выиграла первые два матча на старте Кубка мира

ТАСС, 9 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу 3x3 одержала победу в первых двух матчах на Кубке мира, который проходит на Филиппинах.

В первом матче российская команда победила сборную Андорры со счетом 21:9, во втором - команду Уганды (22:8).

В составе сборной России выступают Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Людмила Сапова и Александра Столяр. Российская команда занимает первое место в группе C. В понедельник россиянки сыграют со сборными Ирана и США. Стадия плей-офф, в которую выходят по две лучшие команды из каждой группы, пройдет 12 июня.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину - по одному.

Женская сборная России является действующим победителем Кубка мира.