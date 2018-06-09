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Биатлонист Гараничев успешно перенес операцию на носовой перегородке

Спорт
9 июня, 10:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Как рассказал ТАСС личный тренер российского спортсмена Максим Кугаевский, ожидается, что Гараничев возобновит тренировки через неделю

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Евгений Гараничев

Евгений Гараничев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи биатлонист Евгений Гараничев успешно перенес операцию на носовой перегородке, ожидается, что через неделю он присоединится к первому предсезонному сбору национальной команды. Об этом ТАСС рассказал личный тренер российского спортсмена Максим Кугаевский.

Небольшая операция была сделана 30-летнему биатлонисту 8 июня.

"Врачи сказали, что все прошло успешно, ожидается, что тренировки он возобновит через неделю. Сейчас посмотрим, как пойдет восстановление, но он должен успеть ко второй части сбора", - сказал Кугаевский.

Первый предсезонный учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 6 июня в Чайковском.

В минувшем сезоне Гараничев занял 31-е место в общем зачете Кубка мира. Всего в карьере россиянина шесть побед на этапах Кубка мира.

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