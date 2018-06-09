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ЦСКА заменит "Тосно" в матче за Суперкубок России

Спорт
9 июня, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В субботу управляющий партнер генерального спонсора "Тосно" компании Fort Group Максим Левченко сообщил о прекращении существования клуба, который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России

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Суперкубок России по футболу

Суперкубок России по футболу

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России 2018 года против столичного "Локомотива" вместо "Тосно" из Ленинградской области. Об этом сообщается на официальном сайте букмекерской конторы "Олимп", которая выступает генеральным партнером Суперкубка России.

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В субботу управляющий партнер генерального спонсора "Тосно" компании Fort Group Максим Левченко сообщил о прекращении существования клуба, который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, переиграв в финальном матче, прошедшем 9 мая в Волгограде, курский "Авангард".

"В спорте всегда бывают неожиданные повороты. Но мы поздравляем ЦСКА с участием в финальной битве. Оба нынешних соперника достойны бороться за Суперкубок. Предстоящая игра расставит все на свои места, командам желаем удачи, а болельщикам позитивного настроя", - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне "Тосно" занял 15-е место в чемпионате России и вылетел в Футбольную национальную лигу. Однако в конце мая Российский футбольный союз отказал в выдаче "Тосно" лицензии на участие в турнире в следующем сезоне.

"Локомотив" в сезоне-2017/18 стал чемпионом России, ЦСКА занял второе место. Согласно регламенту, в случае невозможности принять участие в матче за Суперкубок обладателя Кубка страны его место должна занять команда, ставшая второй в чемпионате. Матч за Суперкубок России 2018 года пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде на стадионе, который является одной из арен чемпионата мира 2018 года в России.

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