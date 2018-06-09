СМИ: Роналду близок к соглашению с налоговыми службами Испании и заплатит €18-20 млн

ТАСС, 9 июня. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду близок к соглашению с Налоговым агентством Испании по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает интернет- издание El Confidencial.

По информации издания, в ближайшие дни сделка будет завершена. Роналду признался в четырех налоговых преступлениях, которые не повлекут за собой тюремного заключения. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, Роналду выплатит агентству от 18 до 20 миллионов евро.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около 15 млн евро. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет. Сам футболист заявлял, что он никогда не пытался скрыть свои доходы.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист победил на чемпионате Европы 2016 года.