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Баскетболист "Кливленда" Грин приехал на финал НБА в свитере Овечкина

Спорт
9 июня, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В ночь на субботу "Кливленд" на своей площадке со счетом 85:108 проиграл "Голден Стэйт" в четвертом матче финала НБА

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ТАСС, 9 июня. Американский форвард "Кливленда" Джефф Грин приехал на четвертый матч финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в свитере с номером российского хоккеиста "Вашингтона" Александр Овечкина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу Bleacher Report в Instagram.

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В ночь на пятницу "Вашингтон", капитаном которого является Овечкин, впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на субботу "Кливленд" на своей площадке со счетом 85:108 проиграл "Голден Стэйт" в четвертом матче финала НБА. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Голден Стэйт", который стал чемпионом. Грин провел 23 минуты 40 секунд на площадке, набрал пять очков, отдал одну результативную передачу и сделал один блокшот.

31-летний Грин родился в штате Мэриленд, с которым со всех сторон граничит Вашингтон. Грин поступил в Джорджтаунский университет, расположенный в Вашингтоне, и играл за студенческую баскетбольную команду "Джорджтаун Хойас".

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