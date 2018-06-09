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Российские волейболисты обыграли сборную Китая в матче Лиги наций

Спорт
9 июня, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Самым результативным волейболистом матча стал россиянин Антон Карпухов, набравший 21 очко

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ТАСС, 9 июня. Мужская сборная России по волейболу со счетом 3-0 одержала победу над командой Китая во втором матче третьего тура Лиги наций. Встреча прошла в Уфе.

Самым результативным волейболистом матча стал россиянин Антон Карпухов, набравший 21 очко.

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В первом туре российские волейболисты одержали две победы в трех матчах, во втором - также выиграли два матча из трех. Ранее в первом матче третьего тура россияне проиграли бразильцам (1-3). Сборная России поднялась на четвертое место, набрав 16 очков при пяти победах. Первое место в таблице занимает сборная Польши (20 очков, 7 побед), второе - бразильцы (20, 7), китайцы занимают 13-е место (6, 2).

В заключительном матче третьего тура сборная России сыграет с командой Ирана, встреча пройдет 10 июня. Иранцы занимают девятое место в таблице, имея в активе 9 очков и три победы.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции. Если французы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.

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