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"Реал" предложил Роналду новый контракт, сумма отступных за футболиста составит €1 млрд

Спорт
9 июня, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Ежегодная зарплата игрока согласно новому соглашению составит €32,5 млн

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA-EFE/ANTONIO PEDRO SANTOS

ТАСС, 9 июня. Мадридский футбольный клуб "Реал" предложил португальскому нападающему Криштиану Роналду новый контракт. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

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Ежегодная зарплата Криштиану согласно новому соглашению составит €32,5 млн. Базовый оклад 33-летнего форварда составит €25 млн. Также португальцу готовы выплатить премиальные: €2 млн он получит за победу в Лиге чемпионов, €1,5 млн - за первое место чемпионата Испании, €1 млн - за выигранный "Золотой мяч" и €1 млн - за Кубок Испании.

Также сообщается, что сумма отступных, прописанная в новом контракте португальца, равняется одному миллиарду евро. По данным издания, Роналду планирует уйти из клуба, если ему не увеличат зарплату до €40 млн.

В сезоне-2017/18 "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Ливерпуль" со счетом 3:1. В прошедшем сезоне португалец провел за клуб 44 матча, забил 44 гола и отдал восемь голевых передач.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист победил на чемпионате Европы 2016 года.

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