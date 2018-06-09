Ефимова и Фесикова одержали победы на этапе "Маре Нострум" по плаванию во Франции

ТАСС. 9 июня. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 100 метров брассом на этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит во французском Кане-ан-Руссийон.

Ефимова показала время 1 минута 05,78 секунды. Второе место заняла американка Молли Ханнис (1.07,17). Третьей стала японка Канако Ватанабэ (1.07,56). Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр (два серебра и бронза) и пятикратной чемпионкой мира.

В заплыве на дистанции 50 метров на спине победу одержала россиянка Анастасия Фесикова (27,84). Второй стала датчанка Мия Нильсен (28,08), третье - голландка Кира Туссен (28,23). Фесикова является серебряным призером Олимпиады 2012 года и чемпионкой мира.

Соревнования завершатся в воскресенье. Второй этап "Маре Нострум" пройдет в Барселоне (13-14 июня), третий - в Монако (16-17 июня).