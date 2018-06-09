Гонщик "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Сироткин - 18-й

ТАСС, 9 июня. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.

Феттель проехал лучший круг за 1 минуту 10,764 секунды. Вторым стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (1.10,857). Третье место занял голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен (1.10,937).

Феттель 54-й раз в карьере одержал победу в квалификации Гран-при "Формулы-1" и четвертый раз в сезоне. На Гран-при Канады немец трижды завоевывал поул-позицию (2011, 2012, 2013). Победу в гонке на Гран-при Канады Феттель одержал в 2013 году.

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 18-й результат (1.13,643). Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 17-м (1.13,590).

Гонка Гран-при Канады пройдет в воскресенье на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале. Начало - 21:00 мск.