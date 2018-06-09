СМИ: иранский футболист "Рубина" Азмун может перейти в итальянский "Лацио"

ТАСС, 9 июня. Иранский нападающий казанского футбольного клуба "Рубин" Сердар Азмун попал в сферу интересов римского "Лацио". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Сittaceleste.

Как сообщает издание, "Лацио" пытался купить Азмуна еще прошлым летом. "Рубин" запросил €20 млн за игрока, но цена не устроила римлян и трансфер не состоялся. "Лацио" рассматривает 23-летнего Азмуна в качестве потенциальной замены 25-летнему бразильцу Фелипе Андерсону, который близок к переходу в английский "Вест Хэм".

Азмун стал игроком "Рубина" в 2012 году. В феврале 2015 года нападающий перешел в "Ростов" на правах аренды, а летом 2016-го подписал с ростовским клубом полноценный контракт. Летом 2017 года Азмун вернулся в "Рубин" вслед за тренером Курбаном Бердыевым и подписал с казанским клубом трехлетнее соглашение. В текущем сезоне футболист провел за казанский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Азмун является футболистом сборной Ирана. Он вошел в состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года. За сборную Ирана Азмун провел 32 матча, в которых забил 23 мяча и отдал две голевые передачи. Сборная Ирана на групповом этапе проведет матчи против команд Марокко (15 июня, стадион "Санкт-Петербург"), Испании (20 июня, "Казань- Арена") и Португалии (25 июня, "Мордовия-Арена").