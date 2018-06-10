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Игрок "Реала": футболисты команды уверены, что Роналду продлит контракт с клубом

Спорт
10 июня, 2:26 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 10, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что мадридский клуб предложил португальскому форварду новый контракт с зарплатой €32,5 млн в год, однако Роналду планирует покинуть команду, если ему не увеличат зарплату до €40 млн

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КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Реал" уверены, что контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду будет продлен. Об этом журналистам сообщил защитник мадридской команды Фернандес Начо после матча сборных Испании и Туниса в Краснодаре.

"Как его друг и как его товарищ по команде, я уверен, что ему предложат продлить контракт. Мы сохраняем спокойствие, мы не рассчитываем, что он уйдет", - сказал Начо.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил Роналду новый контракт, ежегодная зарплата составит €32,5 млн, базовый оклад - €25 млн. Также португальцу готовы выплатить премиальные: €2 млн он получит за победу в Лиге чемпионов, €1,5 млн - за первое место чемпионата Испании, €1 млн - за выигранный "Золотой мяч" и €1 млн - за Кубок Испании. Сумма отступных, прописанная в новом контракте 33-летнего португальца, равняется одному миллиарду евро. Также сообщалось, что португальский нападающий планирует уйти из клуба, если ему не увеличат зарплату до €40 млн.

В сезоне-2017/18 "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Ливерпуль" со счетом 3:1. В прошедшем сезоне Роналду провел за клуб 44 матча, забил 44 гола и отдал восемь голевых передач.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист победил на чемпионате Европы 2016 года.

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