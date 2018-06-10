Американский боксер Кроуфорд стал чемпионом мира в третьей весовой категории

ТАСС, 10 июня. Американец Теренс Кроуфорд завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у австралийца Джеффа Хорна техническим нокаутом в девятом раунде.

Первоначально поединок должен был пройти 14 апреля, но был перенесен из-за травмы руки Кроуфорда.

Кроуфорд стал чемпионом мира в третьей весовой категории. В 2014 году он завоевал пояс WBO в весе до 61,23 кг, победив британца Рикки Бёрнса по очкам, а в 2015-м - титул по этой же версии в категории до 63,5 кг, выиграв у пуэрториканца Томаса Дюлорме техническим нокаутом в 6-м раунде.

В августе 2017 года Кроуфорд нокаутировал Джулиуса Индонго из Намибии, став абсолютным чемпионом мира в весе до 63,5 кг, защитив пояса WBO и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он стал третьим боксером в современной истории, объединившим все четыре пояса чемпиона мира по престижным версиям.

Всего в послужном списке 30-летнего американца теперь 33 победы (24 нокаутом) и ни одного поражения.

Хорн не сумел во второй раз защитить пояс чемпиона мира WBO, который завоевал в июле 2017 года, победив по очкам филиппинца Мэнни Пакьяо. В декабре он защитил титул, победив техническим нокаутом в 11-м раунде британца Гэри Коркорана. В послужном списке 30-летнего Хорна 18 побед (12 нокаутом), одно поражение и одна ничья.