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Российский боксер Бетербиев проиграл суд своему промоутеру

Спорт
10 июня, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Спортсмен хотел расторгнуть соглашение с промоутером, подписанное в 2015 году на шесть лет

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ТАСС, 10 июня. Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев проиграл суд своему промоутеру Ивону Мишелю. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Boxing Scene.

Боксер хотел расторгнуть соглашение с промоутером, подписанное в 2015 году на шесть лет. Он недоволен политикой промоутерской компании и считает, что она не соблюдает финансовые условия контрактов. Бетербиев пытался расторгнуть контракт, ссылаясь на правило, по которому соглашение с промоутером не может быть заключено на срок более двух лет. Суд постановил оставить в силе контракт до 2021 года.

Всего на счету Бетербиева 12 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

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