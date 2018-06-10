Российский боксер Бетербиев проиграл суд своему промоутеру

ТАСС, 10 июня. Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев проиграл суд своему промоутеру Ивону Мишелю. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Boxing Scene.

Боксер хотел расторгнуть соглашение с промоутером, подписанное в 2015 году на шесть лет. Он недоволен политикой промоутерской компании и считает, что она не соблюдает финансовые условия контрактов. Бетербиев пытался расторгнуть контракт, ссылаясь на правило, по которому соглашение с промоутером не может быть заключено на срок более двух лет. Суд постановил оставить в силе контракт до 2021 года.

Всего на счету Бетербиева 12 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.