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Путин поздравил хоккеиста Овечкина и "Вашингтон" с победой в Кубке Стэнли

Спорт
10 июня, 10:20 UTC+3 ЦИНДАО ЦИНДАО/Китай/ 10, июня. /ТАСС

Президент отметил, что не смог посмотреть решающий матч финальной серии плей-офф НХЛ из-за занятости

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP/Alex Brandon

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил капитана команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли - 2018.

"Вашингтон" одержал победу над "Вегасом" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Столичный клуб выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1 и впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

"Наконец-то, он стал обладателем Кубка Стэнли, я его поздравляю, также как и всю его команду, в которой он играет. Это большое достижение для его команды в мировом хоккее", - сказал президент, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Путин добавил, что лично знаком с хоккеистом. "Он выражал желание вернуться даже в Россию, здесь играть, но контрактные его обязательства не позволили ему это сделать, - отметил президент. - Но, на самом деле, может быть это неплохо для его карьеры".

Говоря о возможности личной встречи, президент отметил, что регулярно встречается с Овечкиным. Путин признался, что не смотрел игру 8 июня, потому что "был занят по работе".

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