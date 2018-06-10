Путин направил приветствие участникам скачек на приз президента

ТАСС, 10 июня. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XV скачек на приз главы государства. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Объединяя на старейшем в стране Центральном Московском ипподроме специалистов и многочисленных поклонников конного спорта, эти престижные, зрелищные соревнования демонстрируют лучшие достижения заводчиков в селекции скаковых лошадей, мастерство жокеев и тренеров, содействуют популяризации и развитию отечественного коннозаводства", - говорится в сообщении. Глава государства выразил уверенность в высоком уровне организации соревнований и пожелал успехов участникам.

Скачки на приз президента РФ проводятся с 2004 года. С 2012 года их постоянным местом проведения стал Центральный московский ипподром. В забеге могут участвовать не более 12 лошадей. Дистанция составляет 2,4 тыс. м. К соревнованиям допускаются лошади четырех лет и старше чистокровной верховой породы, принадлежащие владельцам из России, стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии.

Призовой фонд составляет 10 млн руб. Половину суммы получает победитель, остальные деньги распределяются между занявшими второе - пятое места.