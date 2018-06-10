Тренер: сборная России по велоспорту-ВМХ на ЧМ в Баку сумела сделать еще один шаг вперед

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России по велоспорту- ВМХ (гонки) на завершившемся в субботу в Баку чемпионате мира сумела сделать еще один шаг к мировому признанию. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер национальной команды Павел Костюков.

В женской "элите" Россия на чемпионате мира была представлена четырьмя спортсменками. Кроме Наталии Афремовой в соревнованиях принимали участие Ярослава Бондаренко (13-е место), Наталия Суворова (16) и Татьяна Капитанова (26). Победу в гонке праздновала голландка Лаура Смалдерс. В турнире юниорок лучший результат среди россиянок показала Варвара Овчинникова (4), Виктория Васькова стала 12-й, Ирина Афремова - 17-й, а Ксения Рябчикова - 25-й.

"Если говорить про женские старты, то это было одно из самых лучших выступлений, - заметил Костюков. - До этого у нас было пятое место в Колумбии-2016 у Ярославы Бондаренко. В этом году мы сделали еще один небольшой шажок вперед, четвертых мест на ЧМ у нас раньше никогда не было. Хотя, не скрою, мы рассчитывали на более высокие результаты, потому что подготовка к этому турниру была довольно-таки серьезной".

"На ряде соревнований, предшествующих мировому первенству, нам удавалось завоевывать медали. Награды этапов Кубка мира давали основания полагать, что наши спортсмены находятся в хорошей форме и могут рассчитывать на высокие результаты", - сказал тренер.

В соревнованиях мужчин лучший из россиян, Евгений Комаров, занял десятое место. Александр Катышев занял 20-е место, Павел Малышенков - 31-е, Борис Пономарев -36, Евгений Клещенко - 42-е. Победу праздновал француз Сильвен Андре. В юниорском турнире Илья Бескровный финишировал 28-м, Никита Ермаков - 32-м. "Если говорить про мужчин, то мы рассчитывали на попадание в финал и борьбу за более высокие места, но получилось так, что Комаров у нас сумел дойти только до полуфинала", - заметил Костюков.

"В ближайшее время мы проанализируем выступление своих спортсменов в Баку и внесем определенные корректировки и начнем готовиться к ЧМ-2019 и отбираться на Олимпиаду в Токио. Сейчас есть все основания полагать, что мы можем на Играх достичь результата. Все будет зависеть от кого, сумеем ли мы правильно выстроить подготовительный процесс", - подытожил главный тренер.