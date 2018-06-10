Российские бобслеисты начнут подготовку к новому сезону 11 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по бобслею 10 июня соберутся в Сочи и с понедельника начнут готовиться к новому сезону. Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Сергей Журкин.

"Сегодня у нас день приезда в Сочи, а завтра уже начнутся тренировки как у мужчин, так и у женщин, - сказал Журкин. - В сборе примут участие практически все ведущие спортсмены, за исключением двух-трех человек, которые сейчас решают проблемы со здоровьем или сдают экзамены. Но тот же Александр Касьянов обязательно приедет в Сочи".

"Мы начинаем полноценную подготовку к новому сезону, перед спортсменами стоит задача наработать хорошую физическую базу. Будет проделана объемная легкоатлетическая работа. Все это делается для того, чтобы как следует подготовиться к специализированной работе, которая ждет наших спортсменов на следующем сборе в Парамонове с 11 июля. Там мы планируем тренировки на стартовой эстакаде", - подытожил тренер.

Сбор в Сочи завершится 30 июня. Местом проведения первого этапа Кубка мира по бобслею и скелетону сезона-2018/19 станет латвийская Сигулда. Соревнования в Латвии пройдут с 7 по 9 декабря. ЧМ-2019 пройдет в канадском Уистлере с 1 по 10 марта.