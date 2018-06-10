Петров и Павлов завоевали серебро чемпионата Европы по гребле в каноэ-двойке на 500 м

ТАСС, 10 июня. Россияне Павел Петров и Михаил Павлов стали серебряными призерами чемпионата Европы по гребле в каноэ-двойке на 500 м. Соревнования проходят в Белграде.

Петров и Павлов показали результат 1 минута 38,945 секунды. Победителями стали румыны Леонид Карп и Виктор Михалачи (1.38,165). Третье место заняли украинцы Дмитро Янчук и Тарас Мишчук (1.38,985).

В женских соревнованиях на каноэ-двойке на 500 м россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли третье место (1.56,987). Победительницами стали венгерки Вираж Балла и Кинчи Такач (1.55,678), вторыми белоруски Надежда Макарченко и Ольга Климова (1.56,238).

Всего сборная России завоевала на чемпионате Европы пять медалей (одно золото, два серебра, две бронзы). Соревнования завершатся в воскресенье.