Коваленко и Штыль стали чемпионами Европы по гребле в каноэ-двойках на 200 м

ТАСС, 10 июня. Россияне Александр Коваленко и Иван Штыль завоевали золото чемпионата Европы по гребле в каноэ-двойках на 200 метров. Соревнования проходят в Белграде.

Коваленко и Штыль показали результат 35,919 секунды. Второе место заняли белорусы Глеб Солодуха и Денис Махлай (36,139), третье - поляки Арсен Сливинский и Михаль Любниевский (36,475).

В женских соревнованиях россиянки Наталья Подольская и Вера Советова стали серебряными призерами (37,083). Победительницами стали португалки Тереза Портела и Хуана Васконселуш (37,055). Третье место заняли польки Доминика Влодарчик и Каржина Колоджейчик (37,147).

Сборная России на чемпионате Европы завоевала восемь медалей (три золота, три серебра, две бронзы). Соревнования завершатся в воскресенье.