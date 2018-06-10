Сборная посольства РФ выиграла первый турнир дипломатов в Нью-Дели, посвященный ЧМ-2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июня. /ТАСС/. Сборная посольства России в Индии стала победителем первого международного турнира по футболу среди дипломатических миссий Нью-Дели, который был посвящен предстоящему чемпионату мира 2018 года. В матчах, которые прошли в воскресенье, приняли участие сборные дипломатических представительств России, Дании, Германии, Казахстана, Китая, представительства ООН, Франции.

Второе место заняла команда французских дипломатов, бронзу получила сборная представительства ООН.

Турнир вызвал большой интерес, гостями мероприятия стали министр по делам молодежи и спорта Индии Раджьявартан Сингх Ратхор, президент Делийской ассоциации футбола Шаджи Прабхакаран, посол России в Индии Николай Кудашев, а также послы Дании, Франции, Казахстана. Мероприятие было организовано посольством РФ при поддержке "Аэрофлота".

"В Индии самая популярная игра - крикет, но в последнее время популярность футбола растет. Кроме того, в футбол активно играют на востоке и северо-востоке Индии. Этот спорт у нас развивается, я надеюсь, что очень скоро мы увидим индийскую команду в финальной части чемпионата мира по футболу", - сказал министр Ратхор, в прошлом известный спортсмен, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира в стендовой стрельбе.

"Сегодня российское посольство смогло собрать дипломатов из разных посольств, это чемпионат дружбы. Турнир проходит в преддверии чемпионата мира - 2018 в России, который будет праздником дружбы всего мира", - добавил министр.

Турнир дипломатов может стать регулярным

Игры шли одновременно на двух полях, чемпионат начался рано утром и завершился вскоре после полудня, когда индийская жара еще не превысила 40 градусов (большая часть игр прошла при температуре от 35 до 37 градусов тепла). Но это не остановило ни участников соревнований, ни болельщиков, которые заполнили пространство вокруг обеих арен.

"Будем считать, что этот турнир и победное выступление российской сборной - это пролог к чемпионату мира в России. Спорт и соревнования подобного рода - универсальный язык общения, способ достижения взаимопонимания и укрепления дружественных связей между разными народами и государствами. Мы очень рады, что инициативу нашего посольства о проведении первого футбольного чемпионата среди дипломатических миссий Нью-Дели поддержали индийское правительство и дипломатический корпус. Традиционно Россия и Индия, отношения между которыми носят статус особо привилегированного стратегического партнерства, выступают с единых позиций и разделяют такие ценности, как гуманизм, демократия, открытость и многополярность", - сказал ТАСС посол РФ в Индии Кудашев.

В российском посольстве не исключают, что подобные турниры теперь будут проводиться на регулярной основе.

Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).