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Чешки Крейчикова и Синякова стали победительницами Roland Garros в паре

Спорт
10 июня, 16:13 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, июня. /ТАСС

В финале спортсменки обыграли японок Эри Ходзуми и Макото Ниномия со счетом 6:3, 6:3

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Барбора Крейчикова и Катерина Синякова

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова

© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова одержали победу в женском парном разряде на Roland Garros - втором в сезоне турнире серии Большого шлема (общий призовой фонд - €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В финале Крейчикова и Синякова, чья пара имела шестой номер посева, обыграли японок Эри Ходзуми и Макото Ниномия со счетом 6:3, 6:3.

Для Крейчиковой и Синяковой эта победа стала первой в карьере на турнирах серии Большого шлема. Синякова в паре с другой чешской теннисисткой Луцией Градецкой играла в финале Открытого чемпионата США 2017 года, но уступила швейцарке Мартине Хингис и Латиша Чжань из Тайваня.

Roland Garros завершится в воскресенье. Победительницей женского одиночного разряда стала румынка Симона Халеп, в миксте победила пара Ивана Додига (Хорватия) и Латиша Чжань (Тайвань), в мужском парном разряде - французы Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер. В финале мужского одиночного разряда сыграют испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

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