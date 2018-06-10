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Ронда Роузи будет введена в Зал славы UFC

Спорт
10 июня, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Американка станет первой женщиной, которая войдет в Зал славы организации

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ТАСС, 10 июня. Бывшая обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американка Ронда Роузи будет введена в Зал славы организации. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMAfighting.

Американка станет первой женщиной, которая войдет в Зал славы. Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе 5 июля.

За карьеру Роузи одержала в ММА 12 побед (все досрочно). Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 по дзюдо, серебро чемпионата мира по дзюдо. Ранее стало известно, что американка завершила выступления в UFC, позднее она подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment (WWE) на выступление в рестлинг-шоу.

Американка принимала участие в съемках голливудских фильмов "Неудержимые 3", "Форсаж 7", "Антураж". В 2016 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира, она заработала $14 млн за год, уступив только теннисисткам Серене Уильямс и Марии Шараповой. В 2014 и 2015 годах она признавалась лучшей спортсменкой года в мире по версии телеканала ESPN.

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