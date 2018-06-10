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Конгресс ФИФА не будет обсуждать вопрос увеличения команд на ЧМ-2022 в Катаре

Спорт
10 июня, 16:58 дата обновления: 10 июня, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Решение о том, что Катар примет турнир, было принято исполкомом ФИФА в декабре 2010 года, тогда же было объявлено о том, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России

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Глава ФИФА Джанни Инфантино

Глава ФИФА Джанни Инфантино

©  Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Конгресс Международной футбольной федерации (ФИФА) не будет обсуждать вопрос, связанный с увеличением команд в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом журналистам сообщил после заседания совета ФИФА президент организации Джанни Инфантино.

Решение о том, что Катар примет турнир, было принято исполкомом ФИФА в декабре 2010 года, тогда же было объявлено о проведении чемпионата мира 2018 года в России. Турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, поскольку, по словам организаторов, именно это время наиболее подходит с точки зрения погодных условий. Ранее сообщалось, что число команд в финальной части может быть увеличено с 32 до 48.

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"Если Катар скажет, что не готов к расширению, мы просто останемся на том, что имеем сейчас - 32 команды, - сказал Инфантино. - Администрация ФИФА, на мой взгляд, готова к расширению, но, опять же, нам надо поговорить с Катаром. Само собой, решение будет принято до старта отборочного турнира, его надо принять как можно быстрее".

По словам Инфантино, в случае решения о расширении количества участников организаторам нужно иметь от 12 до 14 стадионов. "Готов ли Катар? Об этом нам еще надо у них спросить", - отметил президент ФИФА.

Конгресс ФИФА в Москве пройдет 12-13 июня.

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