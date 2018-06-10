Принцип составления рейтинга сборных ФИФА будет изменен

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) внесет изменения в систему составления рейтинга национальных сборных, но расскажет о деталях реформы позднее. Об этом стало известно после заседания совета ФИФА.

Члены совета собрались в преддверии открывающегося во вторник в Москве конгресса ФИФА, главной темой повестки дня стал вопрос изменения подсчета рейтинга национальных сборных. ФИФА ежемесячно публикует обновленную версию данного рейтинга, однако нынешняя формула ранжирования не всегда отображает реальную силу команд. Сильнейшие сборные мира нередко теряют позиции в рейтинге, даже в случае побед в товарищеских матчах, которые рассчитываются по более низкому коэффициенту, чем официальные.

"Мы решили изменить принцип составления рейтинга сборных. Он не всегда отражал реальную расстановку сил и был справедлив. Но сейчас я не смогу поделиться деталями, в этом надо долго разбираться, это для математиков", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Недостатки действующей формулы сказываются и на рейтинге сборных стран, принимающих чемпионат мира, которые в течение двух лет проводят лишь товарищеские матчи. К примеру, российская сборная в течение последних лет регулярно теряла рейтинговые позиции, а в июньском рейтинге ФИФА опустилась на рекордно низкое 70-е место. Эти показатели будут учитываться при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Совет ФИФА был образован два года назад вместо существовавшего ранее исполнительного комитета. В совет входят 37 человек, включая восьмерых вице-президентов ФИФА, а главой органа является Инфантино. Организатора предстоящего чемпионата мира, который состоится с 14 июня по 15 июля, в совете ФИФА представляет генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.