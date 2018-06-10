Совет ФИФА утвердил две заявки для голосования по выбору хозяина ЧМ-2026

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании в Москве одобрил заявку Марокко и совместную заявку США, Канады, Мексики для голосования по выбору организатора чемпионата мира 2026 года. Об этом журналистам сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Место проведения чемпионата мира 2026 года будет определено на конгрессе ФИФА в Москве, который пройдет 13 июня.

"Были представлены обе заявки и совет одобрил их, - сказал Инфантино. - Меня радует, что весь заявочный процесс прошел без нарушений. Федерациям только остается сделать свой выбор".

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

Марокко и Канада ранее не принимали чемпионат мира. Мексика была хозяйкой турнира 1978 и 1986 годов, США принимали турнир в 1994 году.