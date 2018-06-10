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Инфантино заявил, что пока не принял решение по участию в выборах главы ФИФА

Спорт
10 июня, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Выборы пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Цюрихе

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Глава ФИФА Джанни Инфантино

Глава ФИФА Джанни Инфантино

© EPA/WALTER BIERI

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино еще не решил, будет ли он участвовать в новых выборах главы организации. Об этом он сообщил журналистам после заседания совета ФИФА.

"Посмотрим", - ответил Инфантино на вопрос о своем участии в выборах.

Выборы пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. Под его руководством в организации был реализован пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление после ряда громких коррупционных скандалов.

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