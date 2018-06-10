"Красочный забег" впервые прошел на территории "Мегаспорта" в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Красочный забег" на 5 км впервые прошел на территории спортивного комплекса "Мегаспорт". Мероприятие состоялось в рамках московского бегового сезона, его участниками стали около 5 тыс. человек, сообщил журналистам директор "Московского марафона" и серии забегов в столице, глава "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

"Красочный забег" - мероприятие "Бегового сообщества". Его посетили почти 5 тыс. человек, насколько могла вместить площадка. Впервые мы проводим его на территории "Мегаспорта", - сказал он.

В прошлом году забег проводился на территории Олимпийского комплекса "Лужники", в нем приняли участие около 7 тыс. бегунов. "В связи с проведением чемпионата мира 2018 мероприятие перенесли на площадку "Мегаспорта", территория которого позволила вместить около 5 тыс. человек", - пояснили ТАСС в пресс-службе сообщества.

Спортивный комплекс "Мегаспорт" расположен на Ходынском поле, он был построен к чемпионату мира по хоккею 2007 года в Москве. Арена неоднократно принимала матчи этапа хоккейного Евротура, а также ряд игр чемпионата КХЛ.

Тарасов добавил, что маршрут включал в себя четыре цветовых зоны, на которых волонтеры обсыпали бегунов специальной краской: желтой, красной, синей и розовой, всего потребовалось около 3 т краски. Также на дистанции были расположены музыкальные точки. "Краска совершенно безопасна - это обычный крахмал с красителем, который в том числе можно есть", - отметил директор "Московского марафона".

Первыми к финишу пришли супруги Юлия и Сергей Конякины. Второе место в забеге среди мужчин занял Василий Пермитин, а третье - Евгений Маков. Среди женщин второй стала Елена Толобова, тройку лидеров замкнула Ольга Тупоногова. Победители и призеры получили памятные дипломы и призы от спонсоров забега.

Идея акции

В пресс-службе мероприятия уточнили, что "Красочный забег" относится к категории "фан-ранов", то есть развлекательных забегов, его идея отсылает к индийскому фестивалю Холли, который в России носит название "Ирис" и отмечается в конце весны или летом. На нем люди обсыпают друг друга разноцветными красящими порошками и обливают водой. Организаторами являются некоммерческая организация "Московский Марафон" и "Беговое сообщество" при поддержке правительства Москвы и департамента спорта и туризма столицы.

"Беговое сообщество" - это новый бренд, который был создан в 2018 году и объединяет все проекты существующего несколько лет общественного движения "Московский марафон", возглавляет сообщество Дмитрий Тарасов. В этом году беговой сезон в Москве открыл первый забег "Апрель" на 5 км, в мае в центре столицы прошел "Московский полумарафон", 28 июля состоится "Ночной забег" на 10 км по центру города. Главное беговое событие страны - "Московский Марафон", пройдет в столице 23 сентября.