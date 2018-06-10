Ватутин: перед ЦСКА не стоит цель любой ценой победить в "Финале четырех" Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перед баскетболистами ЦСКА не стоит цель умереть, но победить в "Финале четырех" Единой лиги ВТБ, но необходимо оправдать ожидания болельщиков и показать свою игру. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В воскресенье ЦСКА сыграет с "Химками" в решающем матче "Финала четырех" Единой лиги ВТБ.

"От меня вы никогда не слышали слов "обязаны", "кровь из носу", "поражение в финале станет катастрофой". Это игра, это баскетбол. Понятно, что мы хотим выиграть, понятно, что победы в Единой лиге ВТБ ждут болельщики, и понятно, что мы разочарованы, что хороший сезон Евролиги был смазан в самом его завершении, - сказал Ватутин. - В игре с "Химками" нет цели умереть, но победить, цель - сыграть в свой баскетбол, оправдать свои и чужие ожидания".

"Я всегда говорил, что важен не только результат, но и процесс. В Белграде [на "Финале четырех" Евролиги] я говорил, что мы были разочарованы не только поражением в "Финале четырех", но и тем, как это произошло", - добавил президент ЦСКА.

Финальный матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Химками" начнется в 19:00 мск.