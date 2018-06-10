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"Зенит" второй раз в истории занял третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ

Спорт
10 июня, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 93:79

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Баскетболисты "Зенита"

Баскетболисты "Зенита"

© Виктория Ламзина/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский баскетбольный клуб "Зенит" одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 93:79 в матче за третье место Единой лиги ВТБ. "Финал четырех" проходит в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник "Зенита" Кайл Курич, набравший 29 очков и сделавший два подбора, также Курич стал лучшим в матче по количеству перехватов (4). В составе УНИКСа больше всех очков набрал американский защитник Джамар Смит (16), который в субботу был признан лучшим "шестым игроком" Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18.

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Курич набрал 23 очка в первых двух четвертях и установил новый рекорд плей-офф Единой лиги ВТБ по результативности в первой половине. Предыдущий рекорд принадлежал испанскому защитнику московского ЦСКА Серхио Родригесу и равнялся 21 очку. Испанец установил его в пятницу в полуфинальном матче против "Зенита" (84:67).

"Зенит" второй раз в истории занял третье место в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2015/16 санкт-петербургский клуб впервые вошел в тройку лучших команд турнира.

Санкт-петербургский клуб был создан летом 2014 года на базе подмосковного "Триумфа". "Зенит" никогда не занимал в лиге место выше третьего.

Формат "Финала четырех" в последний раз использовался в Единой лиге ВТБ в сезоне-2011/12, после этого победитель каждого раунда плей-офф определялся в сериях до нескольких побед. Действующим чемпионом является ЦСКА. Московский клуб будет защищать титул в финальном матче с подмосковными "Химками". Игра пройдет в воскресенье и начнется в 19:00 мск.

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