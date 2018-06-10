Корстин: баскетболисты "Зенита" заслуженно завоевали бронзовые медали Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Зенита" заслуженно стали обладателями бронзовых медалей Единой лиги ВТБ - команда оказалась лучше готова, чем казанский УНИКС. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор турнира Илона Корстин.

"Зенит" одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 93:79 в матче за третье место Единой лиги ВТБ. "Финал четырех" проходит в Москве.

"Зенит" показал очень стабильную игру, и даже вел по ходу встречи с преимуществом в 20 очков. Команда оказалась готова лучше, чем УНИКС, лучше играла в защите, быстрее двигалась, - сказала Корстин. - Матч за третье место получился результативным, с большим количеством ярких моментов, приятно, что было много болельщиков на трибунах".

Санкт-петербургский клуб был создан летом 2014 года на базе подмосковного "Триумфа". "Зенит" во второй раз в истории занял третье место в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2015/16 санкт-петербургский клуб впервые в своей истории вошел в тройку лучших команд турнира.