Баскетболист "Зенита" Карасев в ближайшее время определится с местом продолжения карьеры

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист "Зенита" Сергей Карасев в ближайшее время определится с клубом, в котором продолжит карьеру, но в Санкт-Петербурге его все устраивает. Об этом ТАСС заявил сам Карасев.

В воскресенье "Зенит" одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 93:79 в матче за третье место Единой лиги ВТБ. "Финал четырех" проходит в Москве.

"Приятно, что сезон так закончился, считаю, что мы заслужили бронзовые медали, - сказал Карасев. - Особенно приятно, что мы оказались сильнее УНИКСа, ведь Казань по ходу сезона нам не покорялась. И огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали и ездили с нами весь сезон".

Говоря о своем будущем в клубе, Карасев признался, что на данный момент оно не определено. "У меня опция продления с клубом - моя и команды. Сейчас будем думать. Мне все в Питере нравится, надеюсь, все сложится и в ближайшее время я определюсь", - сказал Карасев.