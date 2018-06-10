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Баскетболист "Зенита" Карасев в ближайшее время определится с местом продолжения карьеры

Спорт
10 июня, 18:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В воскресенье "Зенит" одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 93:79 в матче за третье место Единой лиги ВТБ

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Сергей Карасев (слева) и главный тренер "Зенита" Василий Карасев

Сергей Карасев (слева) и главный тренер "Зенита" Василий Карасев

© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист "Зенита" Сергей Карасев в ближайшее время определится с клубом, в котором продолжит карьеру, но в Санкт-Петербурге его все устраивает. Об этом ТАСС заявил сам Карасев.

В воскресенье "Зенит" одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 93:79 в матче за третье место Единой лиги ВТБ. "Финал четырех" проходит в Москве.

"Приятно, что сезон так закончился, считаю, что мы заслужили бронзовые медали, - сказал Карасев. - Особенно приятно, что мы оказались сильнее УНИКСа, ведь Казань по ходу сезона нам не покорялась. И огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали и ездили с нами весь сезон".

Говоря о своем будущем в клубе, Карасев признался, что на данный момент оно не определено. "У меня опция продления с клубом - моя и команды. Сейчас будем думать. Мне все в Питере нравится, надеюсь, все сложится и в ближайшее время я определюсь", - сказал Карасев.

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