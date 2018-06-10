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Надаль в 11-й раз выиграл Roland Garros

Спорт
10 июня, 18:59 дата обновления: 10 июня, 19:19 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, июня. /ТАСС

В финале испанец обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 6:3, 6:2

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль одержал победу на Открытом чемпионате Франции по теннису - втором в сезоне турнире серии Большого шлема (общий призовой фонд - €39,2 млн), который прошел на грунтовых кортах Парижа.

В финальном матче 32-летний Надаль, который является первой ракеткой мира, одержал победу над 24-летним австрийцем Домиником Тимом, посеянным на турнире под седьмым номером. Встреча длилась 2 часа 44 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:2 в пользу испанца.

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Тим впервые играл в финале турнира серии Большого шлема. Ранее его высшим достижением был выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2016-м и 2017-м. Всего в активе австрийца 10 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Надаль в 11-й раз победил на Открытом чемпионате Франции, обновив собственный рекорд. Всего на парижских кортах Надаль выиграл 85 матчей в карьере в одиночном разряде, потерпев только два поражения. В 2009 году Надаль в матче четвертого круга проиграл шведу Робину Содерлингу в пяти партиях, а в четвертьфинале турнира 2015 года - сербу Новаку Джоковичу (5:7, 3:6, 1:6).

Испанец выиграл 17-й турнир серии Большого шлема в карьере. Надаль занимает второе место среди всех теннисистов в истории по количеству побед на самых престижных теннисных соревнованиях. Рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого 20 побед на турнирах Большого шлема.

Кроме того, 11 побед в одиночном разряде на одном турнире серии Большого шлема является абсолютным рекордом Открытой эры (с 1968 года). Испанец сравнялся с австралийкой Маргарет Корт, которая в период с 1960 по 1973 год 11 раз побеждала на Открытом чемпионате Австралии. Надаль проиграл один сет в текущем розыгрыше Roland Garros, когда в четвертьфинальном матче против аргентинца Диего Шварцмана он уступил в первом сете (4:6, 6:3, 6:2, 6:2). Впервые с 2015 года Надаль проиграл сет на Открытом чемпионате Франции, ранее на турнире в Париже он выиграл 38 сетов подряд.

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