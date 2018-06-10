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Российские волейболисты обыграли сборную Ирана в матче Лиги наций

Спорт
10 июня, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу россиян

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ТАСС, 10 июня. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Ирана со счетом 3-1 в третьем матче третьего тура Лиги наций. Встреча прошла в Уфе.

Самым результативным волейболистом матча стал россиянин Дмитрий Мусэрский, набравший 24 очка.

В первом туре российские волейболисты одержали две победы в трех матчах, во втором - также выиграли два матча из трех. Ранее в первом матче третьего тура россияне проиграли бразильцам (1-3), а во втором обыграли китайцев (3-0). Сборная России по итогам трех туров занимает четвертое место, одержав шесть побед и набрав 19 очков. Лидирует сборная Польши (восемь побед, 23 очка), опережая команду Бразилии по дополнительным показателям, третьими идут французы (шесть побед, 19 очков).

В четвертом туре российская команда в немецком Лювигсбурге сыграет со сборными Аргентины (15 июня), Японии (16 июня) и Германии (17 июня).

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции. Если французы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.

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