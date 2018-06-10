Перед ФК "Рубин" поставлена задача попасть в еврокубки по итогам сезона-2018/19

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Федерации футбола Татарстана и бывший президент ФК "Рубин" Александр Гусев рассчитывает, что в следующем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) клуб из Казани сыграет лучше, чем в прошедшем, несмотря на финансовые трудности. Об этом он рассказал журналистам.

"Рубин" в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.

"Мы привыкли, что [тренер "Рубина"] Курбан Бердыев делает команду буквально в течение года максимум, он уже в команде год. И хотя сложнейшее положение финансовое (у клуба - прим. ТАСС), мы думаем, что в этом году "Рубин" будет играть уже гораздо лучше, возможно", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Гусев добавил, что перед клубом поставлена задача в этом году "занять соответствующее место, чтобы играть уже в европейских турнирах".

Ранее сообщалось, что по ходу зимнего трансферного окна в прошлом году "Рубин" расстался сразу с несколькими футболистами, в том числе иностранцами, чтобы уменьшить финансовые расходы. Команду покинули Мориц Бауэр, Максим Лестьенн, Янн М'Вила, Карлос Самбрано, Рубен Рочина, Алекс Сонг, Андрей Пилявский, Рагнар Сигурдссон и Мийо Цакташ. Кроме того, в "Зенит" перешли россияне Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев.