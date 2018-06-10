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Сборная России выиграла три золота на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

Спорт
10 июня, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Сборная России заняла третье место в неофициальном командном зачете

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ТАСС, 10 июня. Сборная России завоевала три золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в воскресенье в Белграде.

Сборная России заняла третье место в неофициальном командном зачете. Первое место заняла сборная Венгрии, в активе которой шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали. Вторыми стали немцы, выигравшие четыре золота, пять серебряных наград и одну бронзу.

Мужская сборная России в составе Павла Петрова, Михаила Павлова, Виктора Мелантьева и Ивана Штыля завоевала золото в каноэ-четверке на дистанции 500 м. Штыль и Александр Коваленко стали первыми в каноэ-двойках на дистанции 200 м. Олеся Ромасенко первенствовала в каноэ-одиночке (200 м).

Серебряные медали сборной России принесли Наталья Подольская и Вера Собетова (байдарка-двойка, 200 м), Павел Петров и Михаил Павлов (каноэ-двойка, 500 м), Юрий Постригай и Василий Погребан (байдарка-двойка, 500 м), Штыль (каноэ-одиночка, 200 м), Ксения Курач (каноэ- одиночка, 500 м) и Кирилл Шамшурин (каноэ-одиночка, 5000 м).

Женская сборная России в составе Киры Степановой, Светланы Черниговской, Веры Собетовой и Анастасии Панченко выиграла бронзу в соревновании байдарок-четверок на дистанции 500 м. Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали бронзу в каноэ-двойках на дистанциях 200 м и 500 м.

На прошлогоднем чемпионате Европы в болгарском Пловдиве россияне выиграли десять медалей (3-3-4) и также стали третьими в общем зачете, уступив венграм и немцам. В 2019 году чемпионат Европы пройдет в Минске.

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