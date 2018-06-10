Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Месси: "Барселоне" для победы в ЛЧ нужны только лучшие игроки, и Гризманн один из них

Спорт
10 июня, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Гризманна в "Барселону"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

© EPA-EFE/ALEX MARTIN

ТАСС, 10 июня. Испанская "Барселона" для победы в Лиге чемпионов должна иметь в своем составе только лучших футболистов, и французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн является таковым. Такое мнение высказал аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Sport.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Гризманна в "Барселону". Форвард в составе сборной Франции примет участие в чемпионате мира 2018 года в России.

"Я не знаю, является ли покупка Гризманна приоритетной в летнее трансферное окно, - сказал Месси. - Однако я считаю, что для победы в Лиге чемпионов "Барселоне" нужны только лучшие футболисты, и Гризманн - один из них. Если руководство клуба решит приобрести его, то я буду очень рад, все зависит от менеджеров и агентов клуба. "Барселона" - команда чемпионов, здесь должны играть только самые лучшие, а Гризманн очень хорош".

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду в 49 матчах, в которых отметился 29 голами и 15 результативными передачами. В составе "Атлетико" 27-летний француз стал обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги Европы.

Смотрите также

СМИ: "Барселона" попытается приобрести Салаха, если не сможет купить Гризманна

СМИ: футболист Гризманн принял решение остаться в "Атлетико"

СМИ: ФИФА может запретить "Барселоне" покупать игроков из-за переговоров с Гризманном

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
4
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
5
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
6
В Грузии задержаны подозреваемые в избиении российских парапланеристов
7
Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости