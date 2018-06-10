Месси: "Барселоне" для победы в ЛЧ нужны только лучшие игроки, и Гризманн один из них

ТАСС, 10 июня. Испанская "Барселона" для победы в Лиге чемпионов должна иметь в своем составе только лучших футболистов, и французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн является таковым. Такое мнение высказал аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Sport.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Гризманна в "Барселону". Форвард в составе сборной Франции примет участие в чемпионате мира 2018 года в России.

"Я не знаю, является ли покупка Гризманна приоритетной в летнее трансферное окно, - сказал Месси. - Однако я считаю, что для победы в Лиге чемпионов "Барселоне" нужны только лучшие футболисты, и Гризманн - один из них. Если руководство клуба решит приобрести его, то я буду очень рад, все зависит от менеджеров и агентов клуба. "Барселона" - команда чемпионов, здесь должны играть только самые лучшие, а Гризманн очень хорош".

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду в 49 матчах, в которых отметился 29 голами и 15 результативными передачами. В составе "Атлетико" 27-летний француз стал обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги Европы.