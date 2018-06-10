Ватутин: ЦСКА подошел в полной концентрации к решающим матчам "Финала четырех"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА подошел к решающим матчам "Финала четырех" Единой лиги ВТБ, который завершился в Москве, в полной концентрации. Такое мнение ТАСС высказал президент БК ЦСКА Андрей Ватутин.

В финальном матче ЦСКА победил подмосковные "Химки" со счетом 95:84.

"Радует, что команда подошла к решающим матчам в полной концентрации, - сказал Ватутин. - Были проблемы с травмами и психологическим состоянием после Белграда (в "Финале четырех" Евролиги ЦСКА занял 4-е место - прим. ТАСС). Рад, что совместными усилиями справились. Сегодня мы были самими собой и это принесло титул".

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая победу в Промо-кубке в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.