Де Коло: баскетболисты ЦСКА постараются сделать победный дубль в следующем сезоне

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В следующем сезоне баскетбольный клуб ЦСКА постарается сделать дубль, выиграв и Евролигу, и Единую лигу ВТБ. Об этом ТАСС заявил защитник армейцев Нандо де Коло.

В воскресенье ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2017/18. В решающем матче "Финала четырех" армейцы обыграли подмосковные "Химки" со счетом 95:84. В "Финале четырех" Евролиги армейцы проиграли испанскому "Реалу" и литовскому "Жальгирису", заняв в итоге четвертое место.

"Сейчас я чувствую себя отлично. Сезон был длинный и тяжелый, - сказал де Коло. - "Финал четырех" Евролиги расстроил, но мы собрались и до конца были командой. Очень важно было закончить сезон победой".

"В следующем сезоне мы должны постараться сделать дубль - выиграть и Единую лигу, и Евролигу", - добавил французский игрок.