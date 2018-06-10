Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Де Коло: баскетболисты ЦСКА постараются сделать победный дубль в следующем сезоне

Спорт
10 июня, 22:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В воскресенье ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в финале подмосковные "Химки"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки БК "Химки" Чарльз Дженкинс и ЦСКА Нандо де Коло (слева направо) в решающем матче "Финала четырех" Единой лиги ВТБ

Игроки БК "Химки" Чарльз Дженкинс и ЦСКА Нандо де Коло (слева направо) в решающем матче "Финала четырех" Единой лиги ВТБ

© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В следующем сезоне баскетбольный клуб ЦСКА постарается сделать дубль, выиграв и Евролигу, и Единую лигу ВТБ. Об этом ТАСС заявил защитник армейцев Нандо де Коло.

Смотрите также

Иванов: ЦСКА заслужил победу в Единой лиге ВТБ, показав лучшую игру в финале

Ватутин: ЦСКА подошел в полной концентрации к решающим матчам "Финала четырех"

Баскетболист ЦСКА Родригес признан самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ

В воскресенье ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2017/18. В решающем матче "Финала четырех" армейцы обыграли подмосковные "Химки" со счетом 95:84. В "Финале четырех" Евролиги армейцы проиграли испанскому "Реалу" и литовскому "Жальгирису", заняв в итоге четвертое место.

"Сейчас я чувствую себя отлично. Сезон был длинный и тяжелый, - сказал де Коло. - "Финал четырех" Евролиги расстроил, но мы собрались и до конца были командой. Очень важно было закончить сезон победой".

"В следующем сезоне мы должны постараться сделать дубль - выиграть и Единую лигу, и Евролигу", - добавил французский игрок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
4
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
5
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
6
В Грузии задержаны подозреваемые в избиении российских парапланеристов
7
Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости