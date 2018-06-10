Итудис: финал Единой лиги ВТБ показал, что у ЦСКА характер победителя

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Финал Единой лиги ВТБ показал, что у баскетболистов ЦСКА характер победителей. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

В решающем матче "Финала четырех" Единой лиги ВТБ, который прошел в Москве, ЦСКА победил подмосковные "Химки" со счетом 95:84.

"Поздравляю всю команду, мы были решительны с первой до последней минуты, - сказал Итудис. - Мы показали много опций в нападении и хорошо справились с Алексеем Шведом. Мы верили в наш план в защите и нападении. Финал показал, что у ЦСКА характер победителя".

Тренер заявил, что ЦСКА подходил ответственно ко всем матчам. "Когда мы здоровы, мы можем показывать хороший баскетбол и достигать больших результатов, - сказал Итудис. - Считаю, что на протяжении всего сезона ЦСКА показывал эффектный и эффективный баскетбол. Мы были первыми в регулярных чемпионатах Единой лиги и Евролиги, при этом не выбирали матчи и играли каждый раз только на победу".

Главный тренер ЦСКА отметил, что играть девять раз в сезоне против одной команды непросто. "Химки" провели отличный сезон, - считает Итудис. - Мы много играли против них в этом году, наверное, "Кливленд" с "Голден Стэйт" в НБА провели между собой меньше матчей. Тяжело проводить столько игр с одним соперником, мы хорошо знаем друг друга".

Швед, безусловно, самый ценный игрок для "Химок"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас отметил, что в финале не смогло сыграть много травмированы игроков. "Для нас был тяжелый сезон, "Химки", наверное, впервые в истории проводили так много матчей в течение 10 месяцев, - сказал Барцокас. - Мы потеряли много игроков из-за травм и подошли к плей-офф в неполном составе. То, что мы сделали, незабываемо для меня, я постараюсь, чтобы мы достигли не меньших целей в следующем сезоне".

"Хочу отдать должное Энтони Гилу, который полтора месяца играет с травмой и не может нормально тренироваться, - добавил специалист. - Но он не искал себе оправданий, нам нужно больше игроков с таким духом, как у Гила".

Барцокас признал, что стиль игры "Химок" во многом зависел от Алексея Шведа. "Для нас самый ценный игрок, конечно же, Швед, - сказал тренер. - Швед - наш основной игрок в нападении, нам пришлось играть на него, потому что мы потеряли Марковича, Робинсона. Мы были истощены, поэтому в полуфинале Швед сыграл 38 минут, как и Томас, и Гил, я не мог дать им отдых, потому что на кону стоял выход в Евролигу".

Серии плей-офф были бы лучше

Главный тренер ЦСКА считает серии плей-офф более подходящими для определения чемпиона, чем "Финал четырех".

"Мы всегда говорили, что суть баскетбола - это плей-офф, - заявил Итудис. - Если бы мы играли полуфинальную серию с "Зенитом" и финальную - с "Химками", мы бы собирали полные залы, это было бы очень интересно. Тем не менее, мы уважаем решение лиги и клубов, мы показали, что были готовы играть в новом формате, мы доминировали в обоих матчах".

Итудис отметил качество организации "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. "Финал четырех" был проведен на высоком уровне на хорошей арене, подходящей для баскетбола, - сказал Итудис. - Несмотря на начало длинных выходных, трибуны были заполнены. Соревновательный уровень в Единой лиге ВТБ сейчас тоже отличный, мы - команда "Финала четырех" Евролиги, "Химки" играли в плей-офф Евролиги, УНИКС и "Локомотив-Кубань" также команды уровня Евролиги".

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.